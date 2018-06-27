Égua é sacrificada em via rural após sofrer maus-tratos

Crime
Fato ocorreu na tarde da última terça-feira (26)
Uma égua precisou ser sacrificada na tarde da última terça-feira (26) após ter sido vítima de abuso e maus-tratos por parte de seus proprietários.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma pessoa que não teve o nome divulgado procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar o caso, que estaria ocorrendo em uma via rural, 8km próximo ao pontilhão do município.
Quando a unidade policial chegou ao local indicado pela comunicante, encontrou o animal de cor tordilha, predominantemente branca, em condições extremamente precárias, o que motivou a execução.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS