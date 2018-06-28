Arrombador de comércio foi preso em Aquidauana dois dias após sair da prisão

Na manhã desta quarta-feira (27), após denúncia, uma guarnição da Policia Militar de Aquidauana deteve nas proximidades da rodoviária A. A. de S. 28 anos. Com ele foi localizado mais de dois mil reais em dinheiro, um aparelho de telefone celular, além de uma ferramenta similar a uma chave de fenda, a qual certamente era utilizada para arrombar fechaduras. Ele havia saído da cadeia dois dias antes e já estava furtando.

Assim, A. A. de S. foi apresentado ao plantão policial, sendo que de imediato, por ter conhecimento que se tratava de um dos maiores arrombadores de residencia e comercio da cidade de Aquidauana, investigadores do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), da Primeira Delegacia de Policia de Aquidauana foram acionados para sequenciar as investigações.

Assim, logo após a detenção, chegou ao conhecimento dos investigadores a notícia de diversos arrombamentos a residencias e comércios,ocorridos entre os dias 25, 26 e início da manhã do dia 27, com o "modus operandi" de A. A. de S. , dentre os quais, o furto do aparelho de telefone apreendido (furtado mediante arrombamento na madrugada do dia 27, em uma loja de telecomunicações) e do dinheiro subtraído de outro comércio(mais de dois mil reais), além de três outros furtos tentados.

Interessante que todos os furtos consumados e tentados, foram praticados na maioria em comércios da Rua Estevão Alves Corrêa. A. A. de S. deixou o sistema prisional na manhã do dia 25 deste mês e na sequência, praticou furto mediante arrombamento em uma residencia localizada nas proximidades da torre de uma emissora de rádio desta cidade, de onde levou um aparelho de telefone celular, um relógio e cerca de setecentos reais em dinheiro, tendo ido após em uma loja, onde comprou aproximadamente duzentos reais em mercadorias .

Diante dos fatos, A. A. de S. foi preso em flagrante, onde responderá por sete crimes, dentre os quais, furto qualificado mediante arrombamento e repouso noturno, além de furtos tentados. Após a prisão, A. A. de S. foi apresentado ao plantão policial e recolhido em uma da celas da Primeira Delegacia de Policia de Aquidauana, onde se encontra a disposição da Justiça.