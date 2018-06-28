Brasileiro é morto com oito tiros de 9 milímetros em frente a casa na fronteira

Crime
A vitima estava no imóvel quando os pistoleiros em uma moto lhe acertaram cerca de oito disparos de pistola 9 milímetros
O brasileiro Carlos Alberto de Souza, de 56 anos, foi assassinado por pistoleiros em frente a sua residência, no bairro Obrero Fração Cerro Cora da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã.
A vitima estava no imóvel quando os pistoleiros em uma moto lhe acertaram cerca de oito disparos de pistola 9 milímetros. Carlos chegou a ser socorrido para uma clinica particular, mas não resistiu. Os tiros acertaram a cabeça, tórax e abdômem do homem.
Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica investigam o homicídio, segundo o Porã News. A suspeita é que o caso possa se tratar de um acerto de contas do crime organizado que atua na região de fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Meteorologia
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