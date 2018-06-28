Homem é preso pela PM em Miranda com arma em conveniência

Policial
Ao ver a polícia, autor tentou se esconder
Uma arma de fogo foi apreendida das mãos de um homem de 53 anos de idade, por volta da 01 hora da madrugada desta quinta-feira (28), em uma ‘Conveniência de Bebidas” localizada no Centro de Miranda.
A equipe de Radiopatrulha local percebeu a atitude suspeita de um indivíduo que tentou se esconder dos policiais militares, assim que os viu.
Por esse motivo, a guarnição de serviço efetuou a busca pessoal no homem, encontrando com ele um revólver calibre. 32. Diante desse fato, tanto a arma quanto o autor foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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