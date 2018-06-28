Homem é preso pela PM em Miranda com arma em conveniência

Uma arma de fogo foi apreendida das mãos de um homem de 53 anos de idade, por volta da 01 hora da madrugada desta quinta-feira (28), em uma ‘Conveniência de Bebidas” localizada no Centro de Miranda.

A equipe de Radiopatrulha local percebeu a atitude suspeita de um indivíduo que tentou se esconder dos policiais militares, assim que os viu.

Por esse motivo, a guarnição de serviço efetuou a busca pessoal no homem, encontrando com ele um revólver calibre. 32. Diante desse fato, tanto a arma quanto o autor foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.