Policiais civis e um federal trocam tiros e acabam hospitalizados em MS

Na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1 hora, na frente de uma casa noturna localizada em Ponta Porã, município situado na fronteira com o Paraguai, foi registrada uma troca de tiro entre dois Policiais Civis e um Policial Federal.

Os três policiais envolvidos foram encaminhados para um hospital local, onde receberam atendimento médico-hospitalar. Ninguém corre risco de morte.

A investigação criminal formal (oitivas, perícias, etc.) está a cargo da Polícia Civil, sendo que a Polícia Federal está prestando todo suporte necessário.

Em nota, a Polícia Federal no Mato Grosso do Sul lamentou o ocorrido e afirmou que "os fatos serão apurados com imparcialidade e profissionalismo, no âmbito das duas instituições, tanto no âmbito criminal, como no âmbito disciplinar".