Policiais civis e um federal trocam tiros e acabam hospitalizados em MS

Policial
Confusão ocorreu na madrugada de hoje, na fronteira com o Paraguai
Na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1 hora, na frente de uma casa noturna localizada em Ponta Porã, município situado na fronteira com o Paraguai, foi registrada uma troca de tiro entre dois Policiais Civis e um Policial Federal.
Os três policiais envolvidos foram encaminhados para um hospital local, onde receberam atendimento médico-hospitalar. Ninguém corre risco de morte.
A investigação criminal formal (oitivas, perícias, etc.) está a cargo da Polícia Civil, sendo que a Polícia Federal está prestando todo suporte necessário.
Em nota, a Polícia Federal no Mato Grosso do Sul lamentou o ocorrido e afirmou que "os fatos serão apurados com imparcialidade e profissionalismo, no âmbito das duas instituições, tanto no âmbito criminal, como no âmbito disciplinar".
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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