Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas na MS-270

Quatro pessoas, de 40, 47, 23 e 26 anos, foram presas na tarde da última quarta-feira (27), na MS-270, próximo ao trevo da BR-060, no município de Jardim, por tráfico de drogas.

Durante a prisão, foram apreendidos 4 veículos, sendo 1 Corolla, 1 Prisma, 1 Montana e 1 City. Além disso, com os acusados, foram encontrados 576kg de maconha prensada, além de 7kg de maconha skunk, que estavam dentro do Corolla.

Os veículos, juntamente com a grande quantidade de entorpecentes, foram encaminhados à Delegacia de Repreensão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).