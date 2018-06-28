Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas na MS-270

Policial
Prisão ocorreu nas proximidades do trevo da BR-060, no município de Jardim
Quatro pessoas, de 40, 47, 23 e 26 anos, foram presas na tarde da última quarta-feira (27), na MS-270, próximo ao trevo da BR-060, no município de Jardim, por tráfico de drogas.
Durante a prisão, foram apreendidos 4 veículos, sendo 1 Corolla, 1 Prisma, 1 Montana e 1 City. Além disso, com os acusados, foram encontrados 576kg de maconha prensada, além de 7kg de maconha skunk, que estavam dentro do Corolla.
Os veículos, juntamente com a grande quantidade de entorpecentes, foram encaminhados à Delegacia de Repreensão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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