Por valor de conta, homens brigam em bar da Pandiá Calógeras

Um homem de 42 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar uma briga de bar com um indivíduo de 36 anos, ocorrida no fim da tarde da última quinta-feira (28), na rua Pandiá Calógeras.

De acordo com o boletim de ocorrência, ambos estavam em um estabelecimento na esquina com a rua Giovani Toscano de Brito. Em determinado momento, quando foi pagar a conta, a vítima se desentendeu com o agressor, que se apoderou de um taco de sinuca e desferiu um golpe no braço esquerdo do homem. A pancada foi tão forte que lesionou o local e quebrou o referido taco.

Após o desentendimento, a vítima foi até a unidade policial, para informar que o fato ocorreu após discordâncias a respeito do valor cobrado pelo bar.