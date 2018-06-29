Por valor de conta, homens brigam em bar da Pandiá Calógeras

Policial
Confusão ocorreu no fim da tarde da última quinta-feira (28)
Um homem de 42 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar uma briga de bar com um indivíduo de 36 anos, ocorrida no fim da tarde da última quinta-feira (28), na rua Pandiá Calógeras.
De acordo com o boletim de ocorrência, ambos estavam em um estabelecimento na esquina com a rua Giovani Toscano de Brito. Em determinado momento, quando foi pagar a conta, a vítima se desentendeu com o agressor, que se apoderou de um taco de sinuca e desferiu um golpe no braço esquerdo do homem. A pancada foi tão forte que lesionou o local e quebrou o referido taco.
Após o desentendimento, a vítima foi até a unidade policial, para informar que o fato ocorreu após discordâncias a respeito do valor cobrado pelo bar.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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