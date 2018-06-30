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Justiça

Serial killer de Campo Grande, Nando é condenado a 18 anos prisão

le e o comparsa Jean foram julgados pela morte de Café ou Neguinho

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/06/2018 às 11:29

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Líder de grupo de extermínio ligado à morte ou desaparecimento de pelo menos 14 pessoas na região do Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, Luiz Alves Martins Filho, o Nando, foi condenado a 18 anos e três meses de reclusão em regime fechado durante julgamento realizado ontem, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver de um homem identificado apenas como Café ou Neguinho. O comparsa de Nando, Jean Marlon Dias Domingues, teve condenação de 15 anos e seis meses de reclusão pelos mesmos crimes. 

Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,  em abril de 2016, em dia e horário indeterminados, próximo ao local denominado lixão (aterro), situado na Rua Dos Astronautas, Jardim Veraneio, na Capital, eles mataram Café usando corda, chave de fenda e uma faca. Enterrando o corpo em uma espécie de cemitério clandestino, onde outras vítimas haviam sido sepultadas.

Consta na denúncia Nando, Jean e Michel Henrique Vilela Vieira, usando a corda, estrangularam a vítima. Depois disso, Michel desferiu golpes de chave de fenda nela, ao passo que Jean desferiu golpes de faca. Narra a acusação que os denunciados agiram por motivo torpe, porque Café devia quantia em dinheiro para Nando, enquanto Jean vingou-se porque dias antes ele havia lhe jogado cerveja e desferido tapas na sua cara, sendo que Michel agiu coordenado e auxiliando Nando.

De acordo com o Ministério Público, os acusados "usaram de dissimulação e valeram-se da superioridade numérica, o que dificultou a defesa. Por fim, após o fato enterraram a vítima com a finalidade de ocultar o corpo". Por falta de defesa, o julgamento do acusado Michel foi desmembrado, e será realizado no mês de agosto. Nando e mais envolvidos respodem a outros processos de homicídio e crimes correlatos.

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