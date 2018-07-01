Cães da PRF farejam 46,2 quilos de cocaína com bolivianos na BR-262

Terenos
Flagrante aconteceu no final da tarde de sexta-feira, em Terenos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde de ontem, na BR-262, em Terenos, 46,2 quilos de cocaína escondidos em fundo falso na lataria de veículo Kingstar Jupitar, com placas da Bolívia, ocupado por dois bolivianos de 23 e 27 anos. A Ação foi realizada com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC).
Durante fiscalização, os policiais abordaram o veículo e desconfiaram dos ocupantes que estavam bastante nervosos. Eles alegavam que viriam para Campo Grande negociar trator, mas as respostas apresentadas pela dupla levantou desconfiança dos PRFs que decidiram fazer uma vistoria minuciosa no carro, com apoio dos cães.
Os animais farejaram a droga na lataria e, ao averiguar, os policiais encontraram 44 tabletes de cocaína. Os dois homens alegaram que haviam sido contratados para trazer o material da Bolívia à Capital sul-mato-grossense, onde seriam pagos. Eles foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foram autuados.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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