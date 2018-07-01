Cães da PRF farejam 46,2 quilos de cocaína com bolivianos na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde de ontem, na BR-262, em Terenos, 46,2 quilos de cocaína escondidos em fundo falso na lataria de veículo Kingstar Jupitar, com placas da Bolívia, ocupado por dois bolivianos de 23 e 27 anos. A Ação foi realizada com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC).

Durante fiscalização, os policiais abordaram o veículo e desconfiaram dos ocupantes que estavam bastante nervosos. Eles alegavam que viriam para Campo Grande negociar trator, mas as respostas apresentadas pela dupla levantou desconfiança dos PRFs que decidiram fazer uma vistoria minuciosa no carro, com apoio dos cães.

Os animais farejaram a droga na lataria e, ao averiguar, os policiais encontraram 44 tabletes de cocaína. Os dois homens alegaram que haviam sido contratados para trazer o material da Bolívia à Capital sul-mato-grossense, onde seriam pagos. Eles foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foram autuados.