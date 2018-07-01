Idoso morre após ser pisoteado por vaca em chácara na cidade de Terenos

Encaminhado a Campo Grande depois de ser pisoteado por uma vaca em chácara às margens da BR-060, próximo ao assentamento Santa Mônica em Terenos, um idoso, de 78 anos, faleceu antes mesmo de chegar na área urbana .

Militares do Corpo de Bombeiros do quartel no bairro Tijuca foram acionados para irem de encontro com a ambulância, na rodovia por volta das 17h, deste sábado (30). O veículo foi interceptado em frente ao frigorífico da JBS, na rodovia, mas a vítima já estava em parada cardíaca.

Viatura de atendimento avançado do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) também foi acionada, mas, ao chegar no local o idoso já havia falecido. O corpo foi encaminhado ao CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Coophavilla.