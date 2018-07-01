Veículo roubado na Capital é abandonado com 400 quilos de maconha na BR-163

Tráfico
Houve perseguição até que o homem parou o carro e desapareceu em meio a uma plantação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400kg de maconha que estavam em um veículo modelo Ford/Ecosport, abandonado às margens da BR-163 em Rio Brilhante, cidade a 163 quilômetros de Campo Grande.
O condutor, no entanto, não foi localizado pela policia. Conforme o agentes o traficante teria desobedecido ordem de parada durante a fiscalização, na noite desta sexta-feira (29). Houve perseguição até que o homem parou o carro e desapareceu em meio a uma plantação.
O carro tinha placas de Nova Andradina, mas após consultas policiais foi constatado que o carro na verdade havia sido roubado em Campo Grande. O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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