Veículo roubado na Capital é abandonado com 400 quilos de maconha na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400kg de maconha que estavam em um veículo modelo Ford/Ecosport, abandonado às margens da BR-163 em Rio Brilhante, cidade a 163 quilômetros de Campo Grande.

O condutor, no entanto, não foi localizado pela policia. Conforme o agentes o traficante teria desobedecido ordem de parada durante a fiscalização, na noite desta sexta-feira (29). Houve perseguição até que o homem parou o carro e desapareceu em meio a uma plantação.

O carro tinha placas de Nova Andradina, mas após consultas policiais foi constatado que o carro na verdade havia sido roubado em Campo Grande. O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.