Ação criminosa causa prejuízo a proprietário de lanchonete no Centro de Aquidauana

Furto Qualificado
Caso ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (02)
Um homem de 37 anos, proprietário de uma lanchonete localizada na rua Estevão Alves Corrêa, no Centro de Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia na manhã desta segunda-feira (02) para denunciar um crime ocorrido em seu estabelecimento comercial.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou ao local para abrí-lo, mas percebeu que a porta de entrada estava aberta. Em vistoria preliminar, o homem percebeu que a fechadura estava quebrada e que foi furtado, aproximadamente, R$ 130,00 do caixa da lanchonete.
A Polícia Civil do município segue com as investigações sob o caso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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