Após incêndio, homem é encontrado morto em conjunto habitacional

Anastácio
Caso ocorreu na madrugada do último domingo (1º)
Um homem identificado como Edenilson Bernal, 48 anos, foi encontrado morto em uma residência do Conjunto Habitacional Assui, em Anastácio, na madrugada do último domingo (1º), após um incêndio ocorrido no mesmo lugar.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros, que estava contendo o fogo iniciado no local. Após os procedimentos de contenção, os bombeiros adentraram a residência e, lá, encontraram o corpo da vítima caído no interior do banheiro, sendo necessário o arrombamento da porta da residência, que estava trancada.
A perícia da Delegacia de Polícia do município se deslocou até o local para a realização dos procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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