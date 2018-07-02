Após incêndio, homem é encontrado morto em conjunto habitacional

Um homem identificado como Edenilson Bernal, 48 anos, foi encontrado morto em uma residência do Conjunto Habitacional Assui, em Anastácio, na madrugada do último domingo (1º), após um incêndio ocorrido no mesmo lugar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros, que estava contendo o fogo iniciado no local. Após os procedimentos de contenção, os bombeiros adentraram a residência e, lá, encontraram o corpo da vítima caído no interior do banheiro, sendo necessário o arrombamento da porta da residência, que estava trancada.

A perícia da Delegacia de Polícia do município se deslocou até o local para a realização dos procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação.