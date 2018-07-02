Bandidos arrombam vidraça de farmácia e fogem com R$ 720

Farmácia localizada na Rua Sete de Setembro, no centro de Aquidauana, teve a vidraça arrombada durante a madrugada desta segunda-feira. Os criminosos fugiram levando R$ 720. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pela região, mas nenhum dos autores foi localizado.

Segundo boletim de ocorrência, o arrombamento ocorreu por volta das três horas. Um dos responsáveis afirmou aos policiais que havia sido informado pelo serviço de monitoramento sobre o caso. Os autores estouraram o blindex de uma das portas e foram na direção do caixa.

Após pegar dinheiro, a dupla fugiu. A farmácia tem câmeras de segurança que registraram a ação. As imagens serão entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação dos autores.

