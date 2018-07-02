Bandidos arrombam vidraça de farmácia e fogem com R$ 720

Aquidauana
Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, no centro
Farmácia localizada na Rua Sete de Setembro, no centro de Aquidauana, teve a vidraça arrombada durante a madrugada desta segunda-feira. Os criminosos fugiram levando R$ 720. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pela região, mas nenhum dos autores foi localizado.
Segundo boletim de ocorrência, o arrombamento ocorreu por volta das três horas. Um dos responsáveis afirmou aos policiais que havia sido informado pelo serviço de monitoramento sobre o caso. Os autores estouraram o blindex de uma das portas e foram na direção do caixa.
Após pegar dinheiro, a dupla fugiu. A farmácia tem câmeras de segurança que registraram a ação. As imagens serão entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação dos autores.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS