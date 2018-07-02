Pai agride filha e caso vai parar na delegacia

Uma confusão familiar ocorrida na Vila Dona Nenê, em Aquidauana, acabou na Delegacia de Polícia do município na tarde do último domingo (1º).

Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica na rua Francisco Dias Feitosa, em bairro já mencionado. No local, em contato com a vítima, de 25 anos, os policiais ouviram relatos de que, por desentendimentos familiares, discutiu com seu pai, de 47 anos, e este a agrediu com um tapa no rosto, deixando-o vermelho em seu lado direito, fato presenciado por um irmão, de idade não divulgada.

Os oficiais também ouviram o autor, que confirmou a discussão, mas negou qualquer tipo de agressão.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a unidade policial, para esclarecimentos cabíveis sobre o caso.