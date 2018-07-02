Pai agride filha e caso vai parar na delegacia

Violência Doméstica
Fatos ocorreram na tarde do último domingo (1º)
Uma confusão familiar ocorrida na Vila Dona Nenê, em Aquidauana, acabou na Delegacia de Polícia do município na tarde do último domingo (1º).
Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica na rua Francisco Dias Feitosa, em bairro já mencionado. No local, em contato com a vítima, de 25 anos, os policiais ouviram relatos de que, por desentendimentos familiares, discutiu com seu pai, de 47 anos, e este a agrediu com um tapa no rosto, deixando-o vermelho em seu lado direito, fato presenciado por um irmão, de idade não divulgada.
Os oficiais também ouviram o autor, que confirmou a discussão, mas negou qualquer tipo de agressão.
Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a unidade policial, para esclarecimentos cabíveis sobre o caso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS