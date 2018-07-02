Polícia investiga morte de idoso encontrado em freezer no distrito de Cipolândia

A Delegacia de Polícia de Aquidauana está investigando, desde a tarde do último domingo (1º), a morte de Wanderley de Souza, um idoso de 72 anos, que residia na rua Joaquim Ferreira Ormonis, no distrito de Cipolândia.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, que somente entrou no sistema por volta de 19h do mesmo dia, a Polícia Militar foi acionada por um popular, que cuidava a residência onde se encontrava o corpo. Ao adentrar na casa, ele teria aberto o freezer e, lá, encontrado o idoso congelado e o identificado, uma vez que era o senhor Wanderley, proprietário do imóvel.

Informações dão conta de que a vítima estava desaparecida há cerca de dois meses, pois teria viajado "para cuidar da saúde".

Os investigadores da unidade policial do município compareceram ao local para realizar os procedimentos pertinentes. O caso segue sob investigação,