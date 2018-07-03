Relojoaria no centro de Aquidauana é invadida por criminosos

Policial
Caso ocorreu na madrugada de ontem
Mais um estabelecimento comercial localizado no centro de Aquidauana foi alvo de ladrões. Na madrugada de ontem, relojoaria que fica na Rua Sete de Setembro foi arrombada. Os criminosos fugiram levando 15 anéis de aço e um telefone celular da marca Samsung.
Segundo boletim de ocorrência registrado na manhã desta terça-feira, o proprietário, de 57 anos, relatou que os invasores entraram pela porta da frente forçando a fechadura. Em seguida, pegaram os objetos que estavam na vitrine e fugiram. O caso é investigado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS