Relojoaria no centro de Aquidauana é invadida por criminosos

Mais um estabelecimento comercial localizado no centro de Aquidauana foi alvo de ladrões. Na madrugada de ontem, relojoaria que fica na Rua Sete de Setembro foi arrombada. Os criminosos fugiram levando 15 anéis de aço e um telefone celular da marca Samsung.

Segundo boletim de ocorrência registrado na manhã desta terça-feira, o proprietário, de 57 anos, relatou que os invasores entraram pela porta da frente forçando a fechadura. Em seguida, pegaram os objetos que estavam na vitrine e fugiram. O caso é investigado.