Detento é flagrado com entorpecente dentro de presídio semiaberto

No fim da tarde da última terça-feira (03), um jovem de 24 anos, detento do Presídio Semiaberto de Aquidauana, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, após ser flagrado com porção de entorpecente.

De acordo com o boletim de ocorrência, um agente penitenciário, previamente de serviço na unidade, foi realizar a revista pessoal no acusado, momento em que encontrou, junto ao solado de seu calçado, em uma fenda, uma quantidade de maconha que seria utilizada para consumo pessoal.

Após a verificação de desobediência ao sistema e regime da unidade, o interno foi levado à unidade policial.