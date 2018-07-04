Detento é flagrado com entorpecente dentro de presídio semiaberto

Crime
Jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis
No fim da tarde da última terça-feira (03), um jovem de 24 anos, detento do Presídio Semiaberto de Aquidauana, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, após ser flagrado com porção de entorpecente.
De acordo com o boletim de ocorrência, um agente penitenciário, previamente de serviço na unidade, foi realizar a revista pessoal no acusado, momento em que encontrou, junto ao solado de seu calçado, em uma fenda, uma quantidade de maconha que seria utilizada para consumo pessoal.
Após a verificação de desobediência ao sistema e regime da unidade, o interno foi levado à unidade policial.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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