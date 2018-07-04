Foragida demonstra nervosismo à PM e acaba presa em Bodoquena

Na tarde de ontem (03), a equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar realizava rondas quando avistaram a autora, de 39 anos, transitando pelas vias da cidade . Ao notar a aproximação da viatura PM, ela passou aa apresentar nervosismo.

Diante do ocorrido a equipe realizou abordagem para checagem, e então foi realizado checagem através do sistema SIGO, e assim encontrado um mandado de prisão em aberto em desfavor da mulher. Ela foi detida e encaminhada à delegacia.