Foragida demonstra nervosismo à PM e acaba presa em Bodoquena

Policial
Autora foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil
Na tarde de ontem (03), a equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar realizava rondas quando avistaram a autora, de 39 anos, transitando pelas vias da cidade . Ao notar a aproximação da viatura PM, ela passou aa apresentar nervosismo.
Diante do ocorrido a equipe realizou abordagem para checagem, e então foi realizado checagem através do sistema SIGO, e assim encontrado um mandado de prisão em aberto em desfavor da mulher. Ela foi detida e encaminhada à delegacia.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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