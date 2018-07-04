PF faz operação de treinamento para incursões em areonaves no MS

A Polícia Federal de Três Lagoas, na manhã desta quarta-feira, promoveu no Aeroporto Municipal de Três Lagoas o Exercício Simulado de Apoderamento Ilícito de Aeronaves (ESAIA) e o Exercício Simulado de Ameaça de Bombas (ESAB).

Além dos policiais federais, participaram da atividade representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Companhias Aéreas (AZUL e Passaredo) e administração do Aeroporto Municipal.

Os envolvidos no exercício foram treinados conforme doutrina da Polícia Federal e legislações que regem a segurança aeroportuária em situações de interferência ilícita.

A realização do exercício é de extrema importância, medida de antecipação para os órgãos de segurança e demais atores do cenário da aviação civil, a fim de empregar pronta resposta aos atos ilícitos contra aviação, garantindo a segurança e a integridade de passageiros, tripulantes e instalações do aeroporto.