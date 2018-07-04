Polícia Civil incinera 15,4 toneladas de drogas apreendidas em MS

Policial
Material foi recolhido durante operações no interior do Estado
Na manhã de hoje (04), a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), realizou a incineração de drogas diversas que se encontravam apreendidas no depósito de várias Delegacias da Regional de Dourados.
Foram incineradas o total de 15.476 kg de drogas, fruto de apreensões das diversas forças de segurança que atuam no combate ao tráfico de drogas, e que fazem parte dos procedimentos policiais instaurados pela Defron e das Delegacias de Polícia de Caarapó e Rio Brilhante e Segunda DP/Dourados.
A incineração ocorre nas dependências da Farinheira “São Francisco”, localizada no Distrito Industrial – Dourados/MS, com observância aos ditames legais brasileiros, tendo participado do ato representantes do Ministério Público Estadual e Vigilância Sanitária do município.
Este é o terceiro ato de incineração realizado pela Defron no ano de 2018, totalizando aproximadamente 49 toneladas de drogas incineradas, sendo que no ano de 2017, foram incineradas pela DEFRON o total de 113.324 Kg (Cento e treze mil e trezentos e vinte e quatro quilogramas), entre maconha, haxixe, cocaína, crack e outros derivados.
Se fez necessário esta nova incineração devido as grandes apreensões ocorridas nos últimos dias pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que deixou o depósito de drogas da Defron abarrotado, dentre elas, grandes quantidades de cocaína (droga com grande valor de comercial).
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS