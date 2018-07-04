Polícia Civil incinera 15,4 toneladas de drogas apreendidas em MS

Na manhã de hoje (04), a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), realizou a incineração de drogas diversas que se encontravam apreendidas no depósito de várias Delegacias da Regional de Dourados.

Foram incineradas o total de 15.476 kg de drogas, fruto de apreensões das diversas forças de segurança que atuam no combate ao tráfico de drogas, e que fazem parte dos procedimentos policiais instaurados pela Defron e das Delegacias de Polícia de Caarapó e Rio Brilhante e Segunda DP/Dourados.

A incineração ocorre nas dependências da Farinheira “São Francisco”, localizada no Distrito Industrial – Dourados/MS, com observância aos ditames legais brasileiros, tendo participado do ato representantes do Ministério Público Estadual e Vigilância Sanitária do município.

Este é o terceiro ato de incineração realizado pela Defron no ano de 2018, totalizando aproximadamente 49 toneladas de drogas incineradas, sendo que no ano de 2017, foram incineradas pela DEFRON o total de 113.324 Kg (Cento e treze mil e trezentos e vinte e quatro quilogramas), entre maconha, haxixe, cocaína, crack e outros derivados.

Se fez necessário esta nova incineração devido as grandes apreensões ocorridas nos últimos dias pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que deixou o depósito de drogas da Defron abarrotado, dentre elas, grandes quantidades de cocaína (droga com grande valor de comercial).