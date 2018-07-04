Polícia prende mulher suspeita de ter matado homem e escondido corpo em freezer

Homicídio
Prisão ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, em Campo Grande
A Polícia Civil de Aquidauana informou há pouco que uma mulher foi presa na tarde desta quarta-feira, em Campo Grande, suspeita de ter matado o aposentado Wanderley de Souza, 73 anos, e escondido o corpo dele em um freezer. As equipes estão se deslocando à Capital para buscá-la e devem retornar no fim da noite. Conforme apurado, ela seria de Anastácio e estava frequentado a residência da vítima nos últimos dias.
De acordo com análise pericial, a vítima foi atingida por cinco golpes no tórax e duas no pescoço. Durante entrevista na tarde desta quarta-feira, o delegado informou à equipe do O Pantaneiro que Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois iria viajar por alguns dias. No domingo, o vizinho foi vistoriar o imóvel para ver se estava tudo em ordem, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto. "Ao tentar fechar o freezer, acabou encontrando a vítima morta lá dentro", disse.
No mesmo instante, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado. Somente na segunda-feira foi submetido a laudo necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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