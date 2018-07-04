Por ciúme descontrolado, homem agride esposa e acaba preso em flagrante

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, no bairro Bem-Te-Vi, em Anastácio, após agredir sua esposa, de 40 anos, em um ataque descontrolado e doentio de cíumes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que esta foi a primeira vez em que sofreu alguma violência por parte de seu marido, com quem convive há 5 anos. Na ocasião do crime, eles estavam em um bar e, após o seu celular tocar, em uma chamada feita por sua irmã, o autor se descontrolou por pensar que quem estava telefonando seria um suposto amante de sua esposa.

Ato contínuo, o homem passou a agredí-la com puxões de cabelo e socos na cabeça, que ocasionaram lesões em seu braço esquerdo, na perna direita e na própria cabeça, onde informou sentir dores.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia do município para a tomada de providências cabíveis.