Proprietário é autuado R$ 7,2 mil por desmatamento ilegal em Terenos

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram mais um proprietário rural durante fiscalização realizada em sua propriedade localizada no assentamento Paraíso, no município de Terenos, após constatação de supressão de 25,9 hectares de vegetação nativa.

Após levantamentos por imagem de satélites, os Policiais estiveram no local ontem (3) e confirmaram a supressão que ocorrera entre os anos de 2013 e 2015 e já havia pastagem no local. No local foi encontrado parte da madeira, produto da supressão.

O Infrator, de 79 anos, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 7.800,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Operação

A PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju, Terenos e Sidrolândia.