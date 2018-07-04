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Receita e PF prendem quadrilha que usa hotel como base de operação

Grupo era especializado no contrabando de produtos do Paraguai

Renan Nucci

Publicado em 04/07/2018 às 14:04

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A Poli?cia Federal de Navirai?, com o apoio da Receita Federal de Mundo Novo, deflagrou nesta terc?a-feira (03) a Operac?a?o Ho?spede Oculto, que desmantelou uma quadrilha especializada em importac?a?o ilegal de produtos de origem paraguaia.

A investigac?a?o, que durou meses, apontou que a organizac?a?o transportava as mercadorias em vei?culos pequenos do Paraguai ate? um hotel localizado em Mundo Novo, que servia de depo?sito e entreposto para posterior distribuic?a?o da carga. Durante a persecuc?a?o, ainda, apreendeu-se produtos descaminhados cujo montante ultrapassa meio milha?o de reais.

Na manha? de hoje, durante ac?a?o de vigila?ncia para cumprimento de mandado de busca e apreensa?o no referido estabelecimento, foi localizado em seu interior dois carros carregados de eletro?nicos trazidos do pai?s vizinho; apreendeu-se, tambe?m, em um si?tio abandonado a?s margens da BR-163, outro vei?culo que transportava material fruto de descaminho. O valor das cargas encontradas e? de aproximadamente R$150.000,00.

Tre?s pessoas foram presas em flagrante pela pra?tica dos crimes de descaminho e associac?a?o criminosa e conduzidas a? Delegacia de Poli?cia Federal de Navirai?. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a Receita Federal do Brasil.

O nome da operac?a?o faz alusa?o aos supostos ho?spedes do hotel, adquirentes dos produtos irregularmente importados, que utilizavam o estabelecimento somente para a retirada das mercadorias.

 

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