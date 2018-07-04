Rixa por liderança da Aldeia Lagoinha causa tumulto e termina na delegacia

Policial
Caso foi registrado no fim da tarde da última terça-feira (03)
Uma confusão generalizada na Aldeia Lagoinha, ocorrida na tarde da última terça-feira (03), foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, tudo teve início na rixa pela liderança da comunidade indígena. O atual cacique, também vítima, informou que está no comando da Lagoinha desde janeiro do corrente ano, mas a liderança anterior não teria aceitado muito bem a decisão da comunidade, que possui a competência de decidir sobre a liderança.
No dia dos fatos, houve a entrega do sacolão mensal realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o antigo cacique, juntamente com seus apoiadores, chegaram tumultuando a ação, causando um alvoroço no local, que resultou em agressões físicas, verbais e ameaças, sendo esta, inclusive, de morte.
A unidade policial segue com as investigações sobre o caso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS