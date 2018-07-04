Rixa por liderança da Aldeia Lagoinha causa tumulto e termina na delegacia

Uma confusão generalizada na Aldeia Lagoinha, ocorrida na tarde da última terça-feira (03), foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo teve início na rixa pela liderança da comunidade indígena. O atual cacique, também vítima, informou que está no comando da Lagoinha desde janeiro do corrente ano, mas a liderança anterior não teria aceitado muito bem a decisão da comunidade, que possui a competência de decidir sobre a liderança.

No dia dos fatos, houve a entrega do sacolão mensal realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o antigo cacique, juntamente com seus apoiadores, chegaram tumultuando a ação, causando um alvoroço no local, que resultou em agressões físicas, verbais e ameaças, sendo esta, inclusive, de morte.

A unidade policial segue com as investigações sobre o caso.