Homem pula portão e furta loja no Centro de Aquidauana

Um homem ainda não identificado furtou, na tarde da última quarta-feira (04), uma loja na Rua Augusto Mascarenhas, no Centro de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelas três vítimas, de 20, 31 e 37 anos, funcionárias da loja, elas haviam entrado para trabalhar no local pelo portão lateral, que fica fechado durante todo o expediente das mesmas. Em determinado momento, as referidas vendedoras, como de costume e regra da loja, deixaram seus celulares e mais alguns pertences em um armário do local.

Ainda conforme o relato, o autor do crime teria pulado o portão e adentrado os fundos da loja. Ele foi até o armário e furtou os três celulares, além de R$ 330,00 reais.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso, uma vez que as câmeras de segurança da loja estão queimadas e não existem suspeitos do crime.