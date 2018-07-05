Homem sofre acidente na Serra de Piraputanga e mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

Um homem de 56 anos mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, na Serra de Piraputanga, zona rural, após sofrer um acidente de trânsito do tipo tombamento.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", a vítima estava trabalhando em uma fazenda com um caminhão caçamba, nas proximidades de um morro da região. Em determinado momento, devido ao aclive, o homem perdeu a embreagem e o freio do veículo, o que fez com que o mesmo descesse no percurso e provocasse o acidente.

A vítima foi encontrada em uma praça do distrito de Piraputanga. No momento do atendimento, ele apresentava fratura no braço e ferimento na cabeça, mas foi encaminhado ao PS de Aquidauana consciente e orientado.