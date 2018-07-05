Polícia investiga furto de motocicleta no Nova Aquidauana

Crime
Ação criminosa ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (05)
Um homem de idade não divulgada procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana, na manhã desta quinta-feira (05), para comunicar o furto de uma motocicleta, ocorrido durante esta madrugada, no bairro Nova Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo era do pai da vítima e foi furtado na varanda de sua casa, localizada na Rua Filinto Muller. Conforme depoimento, a moto estava travada e o autor teve que sair arrastando a mesma, deixando rastros na rua que não é pavimentada, em direção ao Centro da cidade. As marcas param em uma residência que fica a duas quadras do local do furto, perto de uma igreja.
A Polícia Militar foi até a casa indicada pela vítima, mas não encontrou o veículo. Até o momento, não houve a divulgação de suspeitos ou responsáveis pelo roubo.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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