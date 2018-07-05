Polícia investiga furto de motocicleta no Nova Aquidauana

Um homem de idade não divulgada procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana, na manhã desta quinta-feira (05), para comunicar o furto de uma motocicleta, ocorrido durante esta madrugada, no bairro Nova Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo era do pai da vítima e foi furtado na varanda de sua casa, localizada na Rua Filinto Muller. Conforme depoimento, a moto estava travada e o autor teve que sair arrastando a mesma, deixando rastros na rua que não é pavimentada, em direção ao Centro da cidade. As marcas param em uma residência que fica a duas quadras do local do furto, perto de uma igreja.

A Polícia Militar foi até a casa indicada pela vítima, mas não encontrou o veículo. Até o momento, não houve a divulgação de suspeitos ou responsáveis pelo roubo.