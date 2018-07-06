Ação da Força Tática da PM encerra sequência de furtos praticados em Aquidauana

A prisão de um homem de 24 anos de idade, por volta das 11h de ontem (05), feita pela equipe Força Tática do 7º Batalhão PM, pôs fim a mais uma série de furtos praticados nos últimos dias, em Aquidauana. O indivíduo citado esteve envolvido em dois furtos ocorridos nesta semana, no Centro da cidade.

O primeiro crime cometido pelo autor foi o furto de uma considerável quantia em dinheiro de uma farmácia em Aquidauana no último dia 02.07, após ter arrombado a porta com a ajuda de seu ‘comparsa’ e saído rapidamente do local. Ocorrido o fato, um dos funcionários foi informado pela Central de Monitoramento que presta serviço a empresa. Ele, por sua vez, ligou para o 190, sendo atendido imediatamente pela equipe Getam do 7º Batalhão PM, que foi ao local. Ali, o funcionário passou a guarnição de serviço todas as características dos autores, conforme tinha visto nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Com tais informações, todas as equipes operacionais do 7º BPM iniciaram uma série de buscas a pessoas com as características apontadas. Passados três dias, a equipe Força Tática do 7º Batalhão PM fazia rondas pelo Conjunto Habitacional Cristo Rei (Anastácio), quando se deparou com um indivíduo semelhante ao descrito pelo funcionário da farmácia. Ao ser abordado, o jovem prontamente assumiu a autoria do ato criminoso, além de confessar ter furtado três aparelhos de telefone celular de outra loja, em Aquidauana.

Com ele foi encontrado uma quantia em dinheiro (sem procedência), além de dois dos aparelhos de telefone celular furtados. O outro aparelho estava de posse de uma terceira pessoa (homem de 27 anos de idade), que também foi presa imediatamente pelo crime de ‘receptação’. À luz dos fatos, os dois autores, bem como os produtos recuperados, foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para as providências.