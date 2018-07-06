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Furto

Jovem é furtada enquanto participava de ensaio em igreja

Caso ocorreu na noite da última quinta-feira (05), por volta de 19h30

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/07/2018 às 08:00

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Uma jovem de 18 anos foi furtada enquanto participava de um ensaio na Igreja Perpétuo Socorro, em Aquidauana, na noite da última quinta-feira (05).

De acordo com seu boletim de ocorrência, ela entrou no local para ensaiar e, quando saiu, percebeu que sua bicicleta Hupi, aro 29, com banco com capa de silicone, ciclocomputador, de cor preta, suspensão dianteira e freio a disco de cabo, havia sido furtada.

Sem suspeitos do crime, a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.

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