Jovem é furtada enquanto participava de ensaio em igreja

Furto
Caso ocorreu na noite da última quinta-feira (05), por volta de 19h30
Uma jovem de 18 anos foi furtada enquanto participava de um ensaio na Igreja Perpétuo Socorro, em Aquidauana, na noite da última quinta-feira (05).
De acordo com seu boletim de ocorrência, ela entrou no local para ensaiar e, quando saiu, percebeu que sua bicicleta Hupi, aro 29, com banco com capa de silicone, ciclocomputador, de cor preta, suspensão dianteira e freio a disco de cabo, havia sido furtada.
Sem suspeitos do crime, a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS