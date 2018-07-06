Suspeito de estuprar a própria sobrinha de 14 anos, homem é preso em Bonito

Na última quarta-feira (04), a Policia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Corumbá, com apoio da Delegacia do município de Bonito, cumpriu um mandado de prisão preventivo a um homem de 50 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

Consta no registro policial, que em fevereiro deste ano houve uma suposta prática de estupro de vulnerável envolvendo um adolescente de 14 anos de idade, o qual teria sido vítima de atos libidinosos desde os 7 anos de idade por seu tio. Após o registro da ocorrência, a Polícia representou pela prisão preventiva do suposto autor.

Após o cumprimento do mandado, a equipe do SIG foi até Bonito para as providências cabíveis, dentre elas, o interrogatório do suposto autor e o encaminhou ao Estabelecimento Penal de Corumbá. Este é o décimo segundo caso envolvendo estupro de vulnerável apurado pela Polícia Civil de Corumbá.