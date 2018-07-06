Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:49

Buscar

Últimas notícias
X

Investigação

Suspeito de estuprar a própria sobrinha de 14 anos, homem é preso em Bonito

Suposto autor de 50 anos teria cometido o ato desde os 7 anos de idade da menina

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/07/2018 às 10:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na última quarta-feira (04), a Policia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Corumbá, com apoio da Delegacia do município de Bonito, cumpriu um mandado de prisão preventivo a um homem de 50 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

Consta no registro policial, que em fevereiro deste ano houve uma suposta prática de estupro de vulnerável envolvendo um adolescente de 14 anos de idade, o qual teria sido vítima de atos libidinosos desde os 7 anos de idade por seu tio. Após o registro da ocorrência, a Polícia representou pela prisão preventiva do suposto autor.

Após o cumprimento do mandado, a equipe do SIG foi até Bonito para as providências cabíveis, dentre elas, o interrogatório do suposto autor e o encaminhou ao Estabelecimento Penal de Corumbá. Este é o décimo segundo caso envolvendo estupro de vulnerável apurado pela Polícia Civil de Corumbá.

Leia Também

• TJ nega redução de pena a condenado por estupro e cárcere privado

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo