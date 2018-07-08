Discussão entre pai e filho vira caso de polícia no bairro Princesa do Sul

Aquidauana
Ânimos se inflamaram e homens acabaram trocando agressões
Discussão entre pai e filho virou caso de polícia no início da noite de ontem, na região do Bairro Princesa do Sul, em Aquidauana. Os dois homens, de 39 e 21 anos, trocaram agressões depois de passarem a tarde bebendo. Outro rapaz que estava no local, filho e irmão dos envolvidos, tentou apartar os familiares, mas também foi agredido.
Segundo boletim de ocorrência, o grupo passou a tarde bebendo cachaça na residência localizada na Rua Jorge Bodstein, quando iniciaram discussão por motivos banais. Em seguida, iniciaram a troca de agressões físicas que só parou com a chegada da Polícia Militar. Os envolvidos tiveram ferimentos leves e foram levados à Delegacia de Polícia Civil.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS