Ladrão invade obra em construção e leva fiação, tomadas e lâmpadas

Mulher de 31 anos compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana nesta segunda-feira para denunciar o furto da fiação de energia de uma casa em construção localizada na Rua Antônio Nogueira, no Bairro Alto.

De acordo com a proprietária, os ladrões levaram até mesmo lâmpadas e tomadas. Ela conta que percebeu o furto na tarde de ontem, ao fazer uma visita a obra. A mulher lembrou ainda que o local não tem portas e janelas, o que facilitou a ação.