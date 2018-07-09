Ladrão invade obra em construção e leva fiação, tomadas e lâmpadas

Aquidauana
Caso ocorreu neste final de semana, no Bairro Alto
Mulher de 31 anos compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana nesta segunda-feira para denunciar o furto da fiação de energia de uma casa em construção localizada na Rua Antônio Nogueira, no Bairro Alto.
De acordo com a proprietária, os ladrões levaram até mesmo lâmpadas e tomadas. Ela conta que percebeu o furto na tarde de ontem, ao fazer uma visita a obra. A mulher lembrou ainda que o local não tem portas e janelas, o que facilitou a ação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS