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Segurança

Delegacias de Miranda e Bodoquena estão em prédios improvisados, denuncia sindicato

O Sinpol-MS cobrou da administração estadual a reforma e a transferência da custódia de presos

Renan Nucci

Publicado em 13/07/2018 às 15:53

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Desde agosto de 2016, quando onze presos fugiram da delegacia de Miranda, depredando-a, os policiais civis da unidade estão sofrendo com uma série de descasos com a infraestrutura do local. O Sinpol-MS cobrou da administração estadual a reforma e a transferência da custódia de presos, e somente em junho deste ano começou a reforma da unidade. Contudo, a casa onde a delegacia está funcionando temporariamente é inadequada para o trabalho policial e também foi vítima do vandalismo recentemente.

Nesta quinta-feira (12), o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, e o diretor parlamentar da Feipol, Alexandre Barbosa, estiveram na unidade policial conferindo a situação. “Já oficiamos a delegacia-geral solicitando a adequação, porém observamos que seria necessário transferir a delegacia para um imóvel maior, onde os departamentos possam ser divididos adequadamente. O imóvel atual é pequeno e não há espaço nem mesmo para guardar os objetos apreendidos que estão empilhados em um banheiro. Há muito improviso e pouca infraestrutura”, enfatizou Giancarlo.

Há salas com resquícios do incêndio, janelas e portas danificadas. A reforma da DP de Miranda teve início, mas está paralisada sem informações do motivo e perspectiva de término.

Sala de vacina vira delegacia de Polícia Civil

A delegacia de Bodoquena está funcionando em uma sala de vacina anexa ao Posto de Saúde municipal. O local também improvisado e inadequado está sendo usado enquanto a unidade policial passa por uma reforma que deve demorar, no mínimo, mais 60 dias. “É um total descaso com o cidadão e com os policiais civis que precisam de estrutura e segurança para trabalhar”, declarou Giancarlo. O Sinpol-MS relatará ambas as situações para autoridades competentes, cobrando medidas urgentes.

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