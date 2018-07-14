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Jovem de 24 anos morre após cair com veículo dentro de buraco

O corpo da condutora foi encontrado do lado de fora do carro, informou o Corpo de Bombeiros

Renan Nucci

Publicado em 14/07/2018 às 08:38

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Um acidente automobilístico ocorrido neste sábado, no prolongamento da Avenida Moura Andradina, envolvendo um carro da marca Mitsubishi/Lancer, com placas de Nova Andradina, ceifou a vida da jovem Deborah Moraes, de apenas 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, a vítima era filha do advogado Jorge Talma.

Segundo o apurado pelo Nova Noticias, a condutora do veículo, após perder o controle de direção veio a cair com o carro dentro de um buraco existente próximo a pista. O carro teve perca total. Suspeita que na hora do acidente, o veículo seguia no sentido Nova Andradina – Casa Verde.

Conforme a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 05horas da madrugada. A condutora do carro morreu no local. O Corpo de Bombeiros chegou a encaminhar seus socorristas para prestar o socorro, mas a vítima já estava em óbito.

A Polícia Civil e uma equipe do núcleo de pericias estiveram no local realizando os trabalhas de praxe.

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