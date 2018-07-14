Jovem de 24 anos morre após cair com veículo dentro de buraco

Policial
O corpo da condutora foi encontrado do lado de fora do carro, informou o Corpo de Bombeiros
Um acidente automobilístico ocorrido neste sábado, no prolongamento da Avenida Moura Andradina, envolvendo um carro da marca Mitsubishi/Lancer, com placas de Nova Andradina, ceifou a vida da jovem Deborah Moraes, de apenas 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, a vítima era filha do advogado Jorge Talma.
Segundo o apurado pelo Nova Noticias, a condutora do veículo, após perder o controle de direção veio a cair com o carro dentro de um buraco existente próximo a pista. O carro teve perca total. Suspeita que na hora do acidente, o veículo seguia no sentido Nova Andradina – Casa Verde.
Conforme a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 05horas da madrugada. A condutora do carro morreu no local. O Corpo de Bombeiros chegou a encaminhar seus socorristas para prestar o socorro, mas a vítima já estava em óbito.
A Polícia Civil e uma equipe do núcleo de pericias estiveram no local realizando os trabalhas de praxe.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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