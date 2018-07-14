Jovem é encontrado morto com tiros na cabeça e nas costas em estrada de MS

Policial
Rapaz, que não tem passagem pela polícia, estava desaparecido há um dia
Matheus Brandão Dias Figueiredo, 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13), na rua Frei Liberato, em Ladário. Informações iniciais da perícia indicam que o corpo da vítima foi atingido por dois tiros.
O local onde o cadáver foi achado fica na entrada para a estrada da Codrasa. Conforme o delegado titular da Delegacia de Polícia em Ladário, Rodrigo Blonkowski, foram encontradas duas perfurações por arma de fogo, sendo um na cabeça e nas costas, que podem ter sido a causa da morte do rapaz.
Familiares da vítima, que não possui passagem pela polícia, relataram nas redes sociais que o mesmo estaria desaparecido desde ontem.
A Polícia investiga se o homem teria sido executado no local ou se teria sido morto em outra região e o corpo abandonado na estrada.
Ainda conforme informações apuradas pelo Folha MS, o estado em que o corpo foi encontrado pela perícia indica que o crime teria sido cometido por volta de três horas antes do achado do cadáver.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
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Meteorologia
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