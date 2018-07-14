Jovem é encontrado morto com tiros na cabeça e nas costas em estrada de MS

Matheus Brandão Dias Figueiredo, 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13), na rua Frei Liberato, em Ladário. Informações iniciais da perícia indicam que o corpo da vítima foi atingido por dois tiros.

O local onde o cadáver foi achado fica na entrada para a estrada da Codrasa. Conforme o delegado titular da Delegacia de Polícia em Ladário, Rodrigo Blonkowski, foram encontradas duas perfurações por arma de fogo, sendo um na cabeça e nas costas, que podem ter sido a causa da morte do rapaz.

Familiares da vítima, que não possui passagem pela polícia, relataram nas redes sociais que o mesmo estaria desaparecido desde ontem.

A Polícia investiga se o homem teria sido executado no local ou se teria sido morto em outra região e o corpo abandonado na estrada.

Ainda conforme informações apuradas pelo Folha MS, o estado em que o corpo foi encontrado pela perícia indica que o crime teria sido cometido por volta de três horas antes do achado do cadáver.