Prisão de acusados de roubo a mão armada é convertida em preventiva

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (13), a audiência de custódia dos acusados de roubar um veículo e outros pertences de uma residência em Campo Grande. A juíza Luciane Buriasco Isquerdo que realizou a audiência converteu a prisão em flagrante para preventiva dos três acusados de serem os autores do roubo.

Consta nos autos que no dia 12 de julho de 2018, os acusados invadiram uma casa, na rua Mena Barreto, no Bairro Universitário. No local, renderam uma família utilizando arma de fogo, e, sob ameaça, amarraram o casal.

A mulher foi mantida em cárcere em um dos quartos da casa, juntamente com os filhos menores, e o pai foi levado e agredido na cabeça com coronhadas por um dos acusados. Ele foi levado por todo o interior da residência em busca de objetos de valor e do cofre, obrigando a vítima a abri-lo.

Na ação, os acusados roubaram uma caminhonete da família, valores em dinheiro nacional e dólar, bolsa, celulares, notebook entre outros objetos. Todas as informações acerca das vítimas foram repassadas para o grupo por um comparsa que se encontra preso.

Logo após o roubo, os acusados se depararam com uma viatura policial nas imediações do Terminal Guaicurus, por volta de 00h10min. Eles estavam no veículo roubado, uma caminhonete Hilux de cor branca. Ao avistar a polícia, o condutor empreendeu fuga subindo no canteiro entre o Bairro Universitário e a Av. Gury Marques.

Desobedecendo a ordem de parada, seguiram em alta velocidade com manobras perigosas. Na rotatória da Av. Paraisópolis com a Av. Vítor Meireles a caminhonete entrou na contramão, vindo a colidir em um poste de iluminação pública.

Por fim, os autores foram detidos, sendo que um deles tinha mandando de prisão em aberto, e os outros dois se encontravam foragidos de albergue próximo à DERF.

