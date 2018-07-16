Briga de ex-casal por causa de pensão acaba na delegacia

Briga de ex-casal ocorrida no final da manhã desta segunda-feira, em Anastácio, acabou na Delegacia de Polícia Civil. Homem e mulher se desentenderam durante negociações sobre o pagamento de pensão alimentícia e trocaram agressões.

A mulher, que iniciou a confusão neste caso segundo boletim de ocorrência, alegou diante da autoridade policial que já havia sido agredida pelo homem em outras ocasiões, mas que jamais o denunciou.

Conforme registrado, por volta das 11 horas o homem foi até à residência da ex, localizada na Vila Maior, para conversar sobre o valor da pensão, além dos dias em que poderia vistar a filha. Ao chegar no local, ele foi convidado a entrar no imóvel, mas se recusou, oportunidade em que passou a ser agredido com vários tapas no rosto pela mulher, e teve que se defender. Em seguida, ambos procuraram a delegacia.

A mulher confessou que acabou perdendo a cabeça, mas lembrou que havia pedido para que o ex não fosse em sua casa. Ela disse ainda que já tinha sido agredida por ele, mas que nunca o denunciou por não querer prejudicá-lo. Eles ficaram juntos por aproximadamente seis anos, estão separados há 15 dias e têm uma filha de quatro anos.

