Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:52

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Briga de ex-casal por causa de pensão acaba na delegacia

Fatos ocorreram nesta manhã, na região da Vila Maior

Renan Nucci

Publicado em 16/07/2018 às 15:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Briga de ex-casal ocorrida no final da manhã desta segunda-feira, em Anastácio, acabou na Delegacia de Polícia Civil. Homem e mulher se desentenderam durante negociações sobre o pagamento de pensão alimentícia e trocaram agressões. 

A mulher, que iniciou a confusão neste caso segundo boletim de ocorrência, alegou diante da autoridade policial que já havia  sido agredida pelo homem em outras ocasiões, mas que jamais o denunciou.

Conforme registrado, por volta das 11 horas o homem foi até à residência da ex, localizada na Vila Maior, para conversar sobre o valor da pensão, além dos dias em que poderia vistar a filha. Ao chegar no local, ele foi convidado a entrar no imóvel, mas se recusou, oportunidade em que passou a ser agredido com vários tapas no rosto pela mulher, e teve que se defender. Em seguida, ambos procuraram a delegacia.

A mulher confessou que acabou perdendo a cabeça, mas lembrou que havia pedido para que o ex não fosse em sua casa. Ela disse ainda que já tinha sido agredida por ele, mas que nunca o denunciou por não querer prejudicá-lo. Eles ficaram juntos por aproximadamente seis anos, estão separados há 15 dias e têm uma filha de quatro anos.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo