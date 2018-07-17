Homem é preso em flagrante depois de furtar shampoo, condicionador e chinelos

Anastácio
Furto ocorreu em supermercado localizado na Avenida da Integração, em Anastácio
Homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Anastácio, suspeito de furta produtos em um supermercado localizado na Avenida da Integração, na área central da cidade. O autor foi localizado em uma mata perto da ponte velha.
Segundo boletim de ocorrência, testemunha acionou a Rotai relatando que funcionários estavam seguindo o autor de furto, que fugiu na direção do rio. O homem estava com três condicionadores de cabelo, três shampoos e dois pares de chinelo que dispensou enquanto corria
Ele entrou embaixo de um amontoado de galhos perto da ponte, acreditando que não seria flagrado, porém, acabou detido. Os materiais foram recolhidos e juntamente com o homem, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o autor foi autuado em flagrante por furto.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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