Jornalista paulista morre em acidente no Beach Park, no Ceará

Tragédia
Atração do parque aquático havia sido inaugurada no fim de semana. Outras três pessoas ficaram feridas
O jornalista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, da Rádio Nova Brasil FM, de Sorocaba, morreu na tarde de ontem (16) em acidente com brinquedo do parque aquático no Beach Park, na região de Fortaleza, no Ceará.
Ele apresentava o programa Nova Manhã, que ia ao ar das 6h às 8h. O radialista aproveitava as férias com a família no Nordeste. Ricardo deixa esposa e uma filha.
Em nota, o parque informou que não vai funcionar hoje (17) em respeito ao luto dos parentes de Ricardo. A atração Vainkará, que provocou o acidente, vai reabrir apenas depois da apuração pericial. Segundo o parque aquático, autoridades competentes vão investigar as causas do acidente.
O parque informou que a sua equipe de segurança aquática fez o atendimento de forma imediata. “O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família”, diz a nota.
“O Beach Park reforça seu compromisso prioritário com a segurança e a integridade de seus visitantes e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros diariamente”, informou.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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