Polícia Civil resgata três cães e duas aves em situação de maus-tratos em Anastácio

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia De Anastácio, resgatou na manhã de hoje (17) três cachorros e duas maritacas em situação de abandono e maus tratos, em uma residência localizada no centro da cidade.

No início da manhã, policiais receberam a informação de que animais estariam sendo mantidos em uma residência na Rua João Leite Ribeiro em situação precária de higiene e saúde, além de estarem sem o fornecimento de água e comida. Ao chegarem no local, os policiais constataram que os cães estavam extremamente magros, aparentando inclusive estarem em estado de inanição, não sendo identificado no local nenhum pote contendo água ou comida.

O proprietário, identificado como M.V.P.M., foi conduzido a Delegacia de Polícia para registro de ocorrência e apuração do fato, tendo dito que os cães seriam “assim mesmo”. Foram ainda resgatados no local mais duas maritacas, que estavam em uma gaiola presa à parede e coberta com um pano. Os pássaros também não estavam em condições adequadas de saúde e higiene, haja vista que a gaiola aparentava não ser limpa há algum tempo e não havia água ou comida nos recipientes da gaiola.

A equipe da vigilância sanitária do município, composta por Abimael Gomes Barbosa e pela Médica Veterinária Suelen Guessy Braga, foi acionada e prestou apoio no resgate dos animais, encaminhando os cães para o Centro de Controle de Zoonozes, onde serão submetidos a teste rápido para diagnóstico de leishmaniose e posteriormenteencaminhados a adoção.

As maritacas foram entregues no destacamento da Policia Militar Ambiental da cidade de Aquidauana. O novo delegado titular da cidade de Anastácio, Dr. Jackson Frederico Vale ressaltou a importância das denúncias para combater a prática desse tipo de maus tratos. As denúncias podem ser feitas pelo número 3245-2207.