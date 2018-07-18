DOF apreende 45.000 pacotes de cigarros contrabandeados em MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 7h, uma carreta Bitrem carregada com 900 caixas de cigarros (95.000 pacotes) contrabandeados do Paraguai e sem a documentação de regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização na região de Maracaju, em uma estrada vicinal. O condutor tentou fugir em alta velocidade, mas foi abordado após acompanhamento tático.

Questionado sobre a carga de cigarros, o homem disse que pegou na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e levaria para o Estado de Goiás. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.