DOF apreende 45.000 pacotes de cigarros contrabandeados em MS

Policial
O condutor tentou fugir em alta velocidade, mas foi abordado após acompanhamento tático
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 7h, uma carreta Bitrem carregada com 900 caixas de cigarros (95.000 pacotes) contrabandeados do Paraguai e sem a documentação de regularidade fiscal.
A apreensão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização na região de Maracaju, em uma estrada vicinal. O condutor tentou fugir em alta velocidade, mas foi abordado após acompanhamento tático.
Questionado sobre a carga de cigarros, o homem disse que pegou na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e levaria para o Estado de Goiás. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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