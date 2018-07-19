PRF faz apreensão de 50 armas de fogo e mais de 2 mil munições em MS

Na tarde desta quarta-feira, 18 de julho, no km 18 da BR-267, em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 armas de fogo, 2.542 munições e 15 carregadores.

Em fiscalização ocorrida na Operação Égide (que ocorre desde junho de 2017), a equipe deu ordem de parada ao veículo Chevrolet Cobalt com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 21 anos, em companhia de uma passageira, de 23.

Durante verificação veicular, os policiais localizaram em um fundo falso no encosto do banco traseiro 29 pistolas, 18 revólveres e 3 armas longas, 1.313 munições de revólver, sendo 747 de pistola, 403 de rifle, 75 de espingarda que somaram 2.542 munições. Encontraram ainda 15 carregadores cal .45, 8 carregadores cal .9mm, 3 carregadores cal .40, 6 carregadores cal. 9mm e 6 carregadores cal .9mm diversos.

O condutor declarou que receberia a quantia de R$ 5 mil para levar as armas e munições até São Paulo/SP, negando se informar a origem do armamento. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.