Após manobra brusca, homem é autuado por entregar caminhão a pessoa sem CNH

Homem de 47 anos foi autuado pela Polícia Militar no início da tarde desta sexta-feira, em Aquidauana, por entregar o caminhão para pessoa não habilitada. Os fatos ocorreram por volta das 13 horas, no cruzamento da Avenida Mato Grosso do Sul com a Rua Senador Filinto Muller, na região do Nova Aquidauana.

Segundo boletim de ocorrência, a PM fazia rondas pela região quando avistou um caminhão que, ao fazer conversão da Rua Filinto Muller para acessar a Avenida Mato Grosso do Sul, realizou manobra brusca, chegando a derrapar os pneus, oferecendo risco aos demais condutores e pedestres que ocupavam a via.

Os militares então abordaram o veículo e constaram que era conduzido por um homem de 28 anos, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem qualquer outro tipo de autorização. O passageiro confirmou que havia entregue o caminhão para o colega, porque estava cansado do percurso que realizada desde a cidade de Rio Verde, e acabou autuado. Eles foram detidos e levados para a delegacia.



