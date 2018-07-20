Puccinelli, filho e sócio usavam Instituto Ícone para a lavagem de dinheiro, diz PF

A Polícia Federal, na data de hoje (20), deu cumprimento a Mandados de Prisão Preventiva contra o ex-governador do MS André Puccinelli e os advogados André Puccinelli Júnior, filho de André, e João Paulo Calves, expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande.

As prisões foram determinadas a pedido do Ministério Público Federal com o fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2018, relativa à Quinta Fase da Operação Lama Asfáltica, a qual havia determinada a prisão preventiva de outros oito réus do mesmo caso.

Neste processo da Primeira Instância da Justiça Federal de Campo Grande que contém a decisão judicial determinando as prisões cumpridas hoje, foram juntadas novas provas constantes em relatórios elaborados pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União e pela Receita Federal, tais como de movimentações bancárias da empresa Instituto Ícone do Direito relativas ao dinheiro proveniente da JBS, de análises de materiais apreendidos no Instituto Ícone na Operação Papiros de Lama (V Fase da Operação Lama Asfáltica, deflagrada em 14 de novembro de 2017) e análises de materiais apreendidos.

Os presos passaram por exames no IML e se encontram na sede da Superintendência da PF em Campo Grande onde aguardam a disponibilidade das vagas nos presídios correspondentes as suas prerrogativas.