Homem é multado em R$ 5 mil por degradar o rio Miranda

Policiais Militares Ambientais de Miranda realizavam fiscalização ontem (20) no final da tarde, na região do Distrito de Salobra e localizaram uma construção em um rancho, dentro de área protegida de preservação permanente (APP). O proprietário do local realizou a construção de um muro em alvenaria, nas proximidades do rancho do tipo palafita, a apenas nove metros do leito do rio Miranda, de onde as matas ciliares (área protegida) tinham sido extraídas.

O infrator (70), residente em Miranda, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00 pela construção ilegal. A PMA interditou as atividades e o autuado também foi conduzido à Delegacia de Polícia de Miranda e responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.