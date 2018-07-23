Após fuga de presos em Aquidauana, veículos são furtados na região

Coincidentemente após a fuga de dez presos da Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, registrada na manhã desta segunda-feira, teve início série de furtos de veículos na região. Pelo menos duas motocicletas foram furtadas em Aquidauana e em Anastácio, e um carro foi invadido. A polícia apura a relação direta entre os fatos e, segundo imagens de câmeras de segurança, um dos foragidos está envolvido.

Conforme apurado, um dos casos ocorreu por volta das 7 horas, na Rua Francisco Pereira Alves, na Vila Pinheiro, em Aquidauana. A vítima, uma mulher de 54 anos, disse que sua moto estava estacionada na frente de sua residência, ao lado da parede e, ao amanhecer, se deu conta que o veículo, mesmo devidamente travado e coberto, havia desaparecido.

Também em Aquidauana, uma mulher de 31 anos informou que, por volta das 10 horas, deixou seu veículo com objetos pessoas estacionado na Rua Manoel Antônio Paes de Barros e, ao retornar, percebeu que os pertences tinham sido furtados. Neste caso, a vítima informou que o automóvel não estava trancado.

Em outro caso, em oficina mecânica localizada na Avenida Manoel Murtinho, no Jardim Progresso, em Anastácio, foi furtada mais uma moto. O responsável pelo veículo, de 44 anos, não encontrou a moto ao chegar no local e verificou as imagens de câmeras de segurança, descobrindo que sido furtada por Ademir Arroaba de Souza, 38, um dos principais arrombadores de residências da região, e que havia fugido da cadeia.

Foragidos, como já noticiado, os presos que fugiram da delegacia foram identificados como Ademir, Alex Bruno Fogaça, 27, Jefferson Augusto, 26, Josivaldo Arevalo Alves, 25, Marcos de Arruda Santana, 21, Renato Correa, 35, Tiago da Silva Rocha, 32, Vinicius Roberto Rodrigues de Oliveira, 19, Walerson Ozorio, 22, e Walisson Renato Gonçalves Fernandes, 24.