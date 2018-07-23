Fuga em massa de 10 presos da DP de Aquidauana põe policiais em ronda ostensiva

Alerta aos moradores de Aquidauana e região. Uma fuga em massa de presos da Delegacia de Polícia de Aquidauana colocou os policiais em trabalho ostensivo na madrugada, por volta das 2 horas desta segunda-feira (23). No total, 10 detentos estão foragidos.

Ademir Arroaba de Souza, Alex Bruno Fogaça, Jeferson Augusto, Josivaldo Arevalo Avalos, Marcos de Arruda Santana, Renato Correa, Tiago da Silva Rocha, Vinicius R. Rodrigues de Oliveira, W.O e Walisson Renato G. Fernandes escaparam da prisão hoje de manhã. A Polícia ainda não informou as circunstâncias em que se deu a fuga dos presos.

W.O, um dos fugiticos, havia sido preso por tráfico de drogas há três dias. O criminoso de 22 anos tem várias passagens pela Polícia, entre elas roubo de carro e também esteve envolvido no latrocínio brutal de Ronaldo Batista em junho do ano passado.

Quem tiver informações do paradeiro dos fugitivos, denuncie ligando pelo 190 às autoridades competentes.

*Matéria editada às 10h21 para acréscimo de informações.