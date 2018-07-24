Amigos morrem após motorista dormir ao volante e carro cair de ponte

Dois amigos morreram e um terceiro ficou ferido depois de o carro em que eles estavam cair de uma ponte no córrego Lago Azul, na rodovia MS-472, próximo à cidade de Bela Vista, na região de fronteira com o Paraguai. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante.

De acordo com informações do site BV News, o trio estava em um veículo Fiat Strada e voltava de uma festa por volta das 4 horas de ontem (23). Ao passar pela ponte que fica na estrada do Apaporé, o condutor teria perdido o controle da direção do automóvel após dormir ao volante.

O carro caiu no córrego com as rodas para cima e os dois passageiros que estavam na frente morreram na hora. A terceira vítima, que estava deitada no banco de trás, conseguiu sair e pedir socorro. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paula.